Роскосмос и Минобороны одобрили новую модификацию ракеты-носителя «Ангара»

Новую модификацию ракеты-носителя «Ангара» – «Ангара А5М» одобрили в Роскосмосе и Минобороны. Ракета с повышенной грузоподъемностью отвечает требованиям военного ведомства, сообщил источник в ракетно-космической отрасли.

«Роскосмос и министерство обороны России согласовали новую модификацию ракеты-носителя «Ангара» – «Ангара А5М», – сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник.

По его словам, над новой модификацией ракеты работают специалисты космического центра им. Хруничева и НПО «Энергомаш».

«Ожидается, что новая модификация ракеты-носителя появится в 2024 году и будет отличаться улучшенными энерго-массовыми характеристиками», – добавил собеседник агентства.

Ракета «Ангара-А5М» по сравнению с «Ангарой-А5» будет использовать на первой ступени модернизированный двигатель РД-191М, что позволит ей выводить на низкую околоземную орбиту 27,7 тонны вместо 25 тонн, а на геостационарную орбиту – 5,1 тонны вместо 4,2 тонны.

В апреле прошлого года президент России Владимир Путин заявил, что «Ангара-А5М» впервые должна стартовать с космодрома Восточный» в 2025 году.