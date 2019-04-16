Путин подтвердил сроки запуска «Ангары-А5М»

Новая ракета «Ангара-А5М» впервые должна стартовать с космодрома Восточный» в 2025 году, сообщил президент Владимир Путин на заседании Совета безопасности.

«Напомню, первый пуск данной ракеты («Ангара-А5») с космодрома Восточный запланирован на 2021 год, а «Ангара-А5М» должна полететь с космодрома в 2025-м», – сообщил Путина, передает РИА «Новости».

«Ангара-А5М» – модернизированная версия носителя, которая получит ракетные двигатели с увеличенной на 10% тягой, бортовые системы на основе отечественной элементной базы, а также ряд конструктивных отличий, направленных на снижение массы ракеты и стоимости ее изготовления.

Ранее также сообщалось, что первый запуск с космодрома Восточный модернизированной ракеты «Ангара-А5М» увеличенной грузоподъемности запланированы на 2025 год.