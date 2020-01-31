Путин обсудил ситуацию с коронавирусом с членами Совбеза

Президент Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членам Совбеза, проинформировав участников о видении властями Израиля инициатив США по ближневосточному урегулированию, также состоялся обмен мнениями по угрозе коронавируса, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Во встрече приняли участие председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев, глава администрации Кремля Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, глава МИД Сергей Лавров, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, директор ФСБ Александр Бортников, министр обороны Сергей Шойгу, глава СВР Сергей Нарышкин и спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов,

«Обсуждались текущие вопросы социально-экономической повестки дня. Путин информировал участников совещания о состоявшихся накануне контактах с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, в частности, о видении израильской стороной недавних инициатив американской стороны по ближневосточному урегулированию», – передает РИА «Новости» слова Пескова.

«Участники совещания также продолжили обмен мнениями по ситуации, связанной с угрозой коронавируса», – добавил он.

Между тем штаб по борьбе с коронавирусом проводит заседание после решения ВОЗ признать вспышку чрезвычайной ситуацией.

«В Доме правительства проходит очередное заседание оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России. Накануне ВОЗ признала вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией международного масштаба», – передает ТАСС сообщение на официальной странице правительства России в Twitter.

По последним данным Госкомитета здравоохранения КНР, число заразившихся коронавирусом в Китае превысило 9 тыс. человек, число умерших достигло 213.

ВОЗ объявила международный режим ЧС в связи со вспышкой коронавируса в Китае.

Напомним, 30 января Россия решила закрыть 16 пунктов пропуска на границе с Китаем.

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