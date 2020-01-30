Россия решила закрыть 16 пунктов пропуска на границе с Китаем

С 31 января Россия закроет 16 пунктов пропуска через границу с Китаем, в том числе железнодорожные и автомобильные, говорится в распоряжении правительства.

В распоряжении говорится, что закрытие участков границы носит «исключительно временный характер» и вызвано обоснованными причинами, передает ТАСС.

«Минтрансу России совместно с Пограничной службой ФСБ России, ФТС России и Роспотребнадзором с 00 часов 00 минут местного времени 31 января 2020 года временно ограничить движение через пункты пропуска на отдельных участках государственной границы Российской Федерации с Китайской Народной Республикой», – приводит РИА «Новости» текст распоряжения.

Кроме того, китайским студентам, которые учатся в России, но сейчас находятся в КНР, решено продлить каникулы до 2 марта.

Напомним, из-за вспышки вызванной коронавирусом 2019-nCoV пневмонии в Китае умерли 170 человек. Зафиксировано 7711 подтвержденных случаев заболевания.

В России случаи заражения коронавирусом пока не выявлены.

Газета ВЗГЛЯД писала о первых транспортных ограничениях России с Китаем из-за коронавируса.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД