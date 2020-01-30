Роспотребнадзор заявил об отсутствии случаев заражения коронавирусом

Роспотребнадзор сообщил, что случаев заражения коронавирусной инфекцией, по последним данным, в России не выявлено.

«Больных новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV) не зарегистрировано. По результатам оперативного мониторинга за внебольничными пневмониями в Российской Федерации, превышения среднемноголетних уровней заболеваемости не наблюдается», – сказано в сообщении Роспотребнадзора.

По последним данным, в Китае от пневмонии, вызванной новым коронавирусом, умерли 170 человек, заболевание также подтверждено у 7 тыс. 711 человек.

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Газета ВЗГЛЯД писала, что из-за угрозы распространения коронавируса Россия вводит первые транспортные ограничения с Китаем.

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