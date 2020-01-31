В пограничном с Китаем поселке Забайкальск объявлен режим ЧС

Режим чрезвычайной ситуации в превентивных целях введен в поселке Забайкальск на границе России и Китая, сообщила пресс-служба губернатора Забайкальского края.

«В Забайкальском крае введены особые карантинные меры на территориях, где находятся пункты пропуска через российско-китайскую границу. В Забайкальском районе действует режим повышенной готовности, а в самом поселке Забайкальск, где расположен международный автомобильный пункт пропуска (МАПП) «Забайкальск», для усиленной мобилизации ответственных ведомств и обеспечения безопасности граждан введен режим ЧС», – приводит сообщение пресс-службы губернатора ТАСС.

Правительство Забайкалья принимает меры по возвращению жителей региона из Китая. Случаи заражения на территории региона не выявлены.

По последним данным Госкомитета здравоохранения КНР, число умерших от пневмонии нового типа в Китае достигло 213 человек, число заболевших – 9 тыс. 692 человека.

Ранее в Забайкалье объявили режим повышенной готовности из-за ситуации в Китае.

В четверг ВОЗ объявила международный режим ЧС в связи со вспышкой коронавируса в КНР В тот же день глава правительства Михаил Мишустин поручил закрыть границу с Китаем на Дальнем Востоке, а россиянам рекомендовали воздержаться от поездок в Китай.

Помимо Китая, новый вирус обнаружен в 16 странах: в Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии, Германии, Финляндии, Индии, на Филиппинах и в Индии. В России случаи заражения коронавирусом пока не выявлены.

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