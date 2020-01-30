МИД рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Китай

МИД России из-за вспышки коронавируса рекомендовал согражданам воздержаться от поездок в Китай, если они не вызваны крайней необходимостью.

«В связи со вспышкой в Китае новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) и в целях предупреждения ее завоза на территорию Российской Федерации МИД России рекомендует российским гражданам воздерживаться от всех поездок в КНР, если они не вызваны крайней необходимостью», – сказано на сайте МИД России.

Кроме того, в ведомстве уточнили, что с 30 января для граждан Китая будет приостановлено оформление электронных виз для въезда в Россию через пункты пропуска на территории Дальнего Востока, Калининградской области, а также через воздушные, морские, автомобильные и пешеходные пункты на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Также МИД обратился и к гражданам России, находящимся в КНР, с просьбой сообщить свои контактные данные российскому посольству. «Предлагаем всем российским гражданам в КНР также зарегистрироваться в мобильном приложении «Зарубежный помощник» МИД России. Информация не будет передаваться третьим лицам и требуется на случай необходимости экстренной связи», – отметили в ведомстве.

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Между тем «Аэрофлот» продлил период бесплатного возврата и переоформления билетов в Китай.

«Аэрофлот» продлевает период возврата и переоформления билетов на рейсы по всем направлениям в/из Китая: Пекин, Шанхай, Гуанчжоу, Гонконг, Харбин, а также в рамках код-шеринга с китайскими партнерами «Аэрофлота» China Eastern и China Southern (Санья, Далянь, Ухань) и партнерами по интерлайн соглашениям», – сказано в сообщении на сайте авиакомпании.

Там уточнили, что пассажирам с билетами под кодом SU по данным маршрутам, оформленными не позднее 28 января 2020 года на полеты с 24 января до 29 февраля без дополнительной платы разрешается: «вынужденное изменение даты вылета по тому же маршруту на даты вылета до 31 марта 2020 года; оформление вынужденного возврата билетов по месту их приобретения».

Ранее глава правительства поручил закрыть границу с Китаем на Дальнем Востоке.

Напомним, вспышка вызванной коронавирусом 2019-nCoV пневмонии была зафиксирована в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. На данный момент число жертв коронавируса в Китае достигло 170 человек. Всего зафиксировано 7711 «подтвержденных случаев заболевания».

В России случаи заражения коронавирусом пока не выявлены.

Газета ВЗГЛЯД писала, что из-за угрозы распространения коронавируса Россия вводит первые транспортные ограничения с Китаем.

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