Путин поручил разработать проект по улучшению местного самоуправления

Президент Владимир Путин заявил, что на федеральном уровне необходимо значительно улучшить координацию во всем, касающемся местного самоуправления.

«Наша общая задача – обеспечить эффективность местного самоуправления, устранить разрывы несогласованность между регионами и муниципалитетами. На федеральном уровне надо значительно улучшить координацию во всем, что касается местного самоуправления», – сказал глава государства, передает РИА «Новости».

Он отметил, что властям муниципалитетов нельзя засиживаться в кабинетах, необходимо обсуждать вопросы с населением, сообщает ТАСС.

Путин также инициировал разработку новых основ госполитики по самоуправлению.

«Прошу начать разработку проекта новых Основ государственной политики в сфере развития местного самоуправления на период до 2030 года», – сказал президент.

Путин подчеркнул, что пересмотр гарантий самостоятельности местного самоуправления, предусмотренных Конституцией, не обсуждается.

Напомним, вопросы местного самоуправления обсуждались рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию в четверг.