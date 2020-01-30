Подготовка поправок в Конституцию будет вестись по пяти направлениям

Рабочая группа по подготовке поправок в Конституцию займется решением вопросов по пяти направлениям, сообщила сопредседатель группы, директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве Талия Хабриева.

В рамках рабочей группы созданы пять направлений: социальные вопросы (наука и культура), международное право, федеральные органы законодательной и исполнительной власти, судебная власть и прокуратуру, единая публичная власть и местное самоуправление. Работа подгрупп продолжился в формате обсуждений и выработки конкретных предложений, сообщает РАПСИ.

«Мы посчитали справедливым предложение о том, что нужно создать специализированные группы. ... Самый большой блок – это социальные вопросы (наука и культура), модераторы – депутат Госдумы Ольга Баталина, секретарь Общественной палаты Лидия Михеева, далее федеральные органы законодательной и исполнительной власти, модераторы – председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров и первый заместитель председателя комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Юрий Афонин, судебная власть и прокуратура – ректор МГЮА Виктор Блажеев и президент Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин и последняя подгруппа по вопросам единства публичной власти и местному самоуправлению, здесь – председатель Законодательного Собрания Ленинградской области Сергей Бебенин и декан юридического факультета СПбГУ Сергей Белов», – сказала Хабриева.

Тем временем член рабочей группы, политолог Андрей Шутов поддержал инициативу Общественной палаты России, которую в среду озвучила секретарь ОП Лидия Михеева, о включении в преамбулу к Конституции положения о роли гражданского общества.

«У нас пока не получилось реализовать потенциал гражданского общества в полной мере. Президент по сути дела решает вопросы местного значения – ремонт дорог, общественных зданий и тому подобное. Чтобы эти вопросы решались оперативно, нужно, чтобы заработали институты гражданского общества, прежде всего на уровне местного самоуправления. Без активных граждан, без гражданских инициатив не может быть полноценного местного самоуправления», – заявил Шутов, сообщает ФедералПресс.

По его словам, в четверг на заседании рабочей группы рассматривались, в частности, вопросы о функционировании местного самоуправления в России. «В этом плане нам помогают предложения президента, который в своем послании Федеральному собранию высказался за то, чтобы в Конституции в полной мере нашла отражение идея единой системы публичной власти в стране. А в эту систему обязательно входит местное самоуправление», – отметил Шутов.

Политолог полагает, что отразить «огромную роль гражданского общества» необходимо не только в преамбуле, но и в главе 8 Конституции, которая касается вопросов организации деятельности местного самоуправления.

Напомним, 20 января президент Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект о поправках к Конституции. В нем предлагается закрепить нормы об индексации пенсий, зависимости величины МРОТ от прожиточного минимума, новые требования к кандидатам в президенты и депутатам и т. д.

23 января Госдума единогласно приняла в первом чтении внесенный главой государства законопроект. Рассмотрение во втором чтении может состояться в феврале-марте.