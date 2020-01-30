В США назвали подлодки, способные уничтожить мир за полчаса

Журнал National Interest обратил внимание на пять субмарин, способных уничтожить мир за 30 минут. Три из этих военных машин – российские, две – американские.

В список попади субмарины, которые уже состоят на вооружении ВМФ России и ВМС США или вскоре будут введены в эксплуатацию. Более старые образцы вроде советских подлодок проекта 941 «Акула» не рассматривались, поскольку большинство из них уже списаны, передает РИА «Новости».

В итоге в рейтинг вошли подлодки проекта 955 «Борей», которые издание называет «самыми тихими российскими подводными лодками с баллистическими ракетами, построенными на сегодняшний день и использующими технологию Pump jet». Автор статьи пишет, что на подлодках этого типа есть 16 баллистических ракет, «каждая из которых имеет до 10 ядерных боеголовок на дальности 8 тыс. километров», пишет «Царьград».

Также в списке оказались подлодки проекта 667БДРМ «Дельфин» и субмарины проекта 885М «Ясень-М». Последние, считает автор статьи, могут подобраться к восточному побережью США на 2 тыс. километров и с этого расстояния поражать цели вплоть до Великих озер.

Также в рейтинг вошли американские субмарины типа «Огайо» и новые подлодки типа «Колумбия», строительство которых ожидается в следующем году, а поступление на вооружение – в 2031-м.

Издание отмечает, что некоторые из вошедших в список субмарин настолько мощные, что могут «превратить до 288 целей размером с город в радиоактивный пепел меньше чем за 30 минут». «В самом деле, эти машины и их боевое снаряжение могли бы уничтожить цивилизацию за меньшее время, чем требуется для заказа пиццы, если бы началась третья мировая война», – говорится в статье.

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