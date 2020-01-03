Выигравший в лотерею 1 млрд рублей до сих пор не забрал свои деньги

Человек, который выиграл 1 млрд рублей в новогоднем розыгрыше лотереи «Русское лото», все еще не забрал свой выигрыш и не вышел на связь, сообщает пресс-служба распространителя государственных лотерей «Столото».

«Победитель до сих пор не вышел на связь, однако в «Столото» надеются, что информация о месте покупки ускорит объявление миллиардера. Лотерейный киоск, где продали билет на миллиард, находится в торговом центре в селе Юдино Одинцовского района Московской области», – передает ТАСС сообщение компании.

Отмечается, что всех, кто в пятницу 13-го декабря приобретал лотерейные билеты в селе Юдино, внимательно сверить билеты с результатами тиража.

«В компании ждут, когда обладатель лотерейного миллиарда приедет в лотерейный центр «Столото» для оформления выигрыша», – говорится в пресс-релизе компании.

Ранее сообщалось, что житель Москвы выиграл в лотерею 1 млрд рублей – это рекордный выигрыш за всю историю государственных лотерей в стране.