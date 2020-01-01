Побит лотерейный рекорд России

Житель Москвы выиграл в лотерею 1 млрд рублей, сообщили в «Столото».

Сумма стала рекордной всю историю государственных лотерей в стране, пояснили в «Столото», передает РИА «Новости».

Для получения денег победителю нужно приехать в московский лотерейный центр. В «Столото» выразили надежду, что победитель вскоре объявится и расскажет, как планирует потратить деньги.

Всего в тираже участвовали свыше 53,6 млн билетов.

В ноябре австралиец выиграл 800 тыс. австралийских долларов (около 550 тыс. долларов США) через несколько минут после расставания с девушкой.