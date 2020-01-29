Делегация Украины не осмелилась повторять неудавшийся бойкот ПАСЕ

Украинская делегация не собирается в знак протеста снова покидать ПАСЕ, заявил член делегации, депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.

«Не надейтесь», – приводит его слова ТАСС.

Гончаренко заявил: «Вы же сказали, что вам нужен диалог». По его словам, Украина «тоже за диалог».

«Зачем мы будем уходить, если вы хотите вести диалог?» – сказал он.

В июне, после восстановления полномочий российской делегации, украинские депутаты покинули ассамблею. Сам Гончаренко предлагал бойкотировать лишь осеннюю сессию, но его коллеги дали понять, что в Страсбург больше не вернутся. Однако 16 января Верховная рада решила возобновить работу делегации.

При этом уже после неудавшегося Украине бойкота глава делегации России Петр Толстой был избран вице-спикером ПАСЕ, а полномочия российской делегации были ратифицированы в полном объеме.

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