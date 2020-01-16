Украинский парламент проголосовал за возобновление работы в ПАСЕ

Верховная рада решила возобновить работу делегации Украины в ПАСЕ, такое решение принято в ходе соответствующего голосования.

За возобновление работы в Парламентской ассамблее Совета Европы проголосовали 348 депутатов при 226 необходимых, передает ТАСС.

Ранее депутат Рады Алексей Гончаренко анонсировал скорое возвращение Украины в ПАСЕ.

В июне2019 года, после восстановления полномочий российской делегации в ПАСЕ, украинские депутаты покинули ассамблею.