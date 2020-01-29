Протоиерея Всеволода Чаплина похоронили на Троекуровском кладбище в Москве

Протоиерея Всеволода Чаплина похоронили в среду на Троекуровском кладбище в Москве после отпевания в храме Феодора Студита у Никитских ворот, где он служил настоятелем.

Также перед похоронами прошла гражданская панихида, передает ТАСС.

Первыми у могилы Чаплина простились с ним священники РПЦ и родственники, после – прихожане и верующие. На отпевание пришло несколько сотен людей, храм Феодора Студита не уместил всех желающих попрощаться.

Рядом с местом, где священнослужитель умер, поставили фотографию и лампаду, люди возлагают туда цветы.

На прощание с протоиереем приехали гости из-за пределов Москвы.

«Мы из Раменского благочиния. Мы много с ним работали, в том числе по линии Всемирного русского народного собора», – рассказала одна из посетительниц похорон.

В воскресенье умер 51-летний протоиерей Всеволод Чаплин, который скончался, сидя на лавочке у храма Феодора Студита. Позже выяснилось, что священнослужитель скончался в результате острой ишемической болезни сердца.

Российский кардиолог, академик РАН Юрий Беленков в комментарии газете ВЗГЛЯД объяснил, возможно ли было спасти Чаплина.