Кардиолог: Чаплина невозможно было спасти в бытовых условиях

Спасти человека от остановки сердца, не имея медицинской аппаратуры и навыков, невозможно, поэтому необходимо вовремя обращаться к врачу, заявил газете ВЗГЛЯД российский кардиолог, академик РАН Юрий Беленков.

В воскресенье ушел из жизни 51-летний протоиерей Всеволод Чаплин. Протоиерей умер, сидя на лавочке у храма, где он был настоятелем. Позже стало известно, что священнослужитель скончался в результате острой ишемической болезни сердца.

«Ишемическая болезнь сердца – это хроническое состояние, которое может обостряться и приводить к инфаркту миокарда. Инфаркт миокарда может приводить к внезапной остановке сердца, что, скорее всего, случилось и в этом случае», – говорит Беленков.

От остановки сердца спасти можно в первые шесть минут, если начать реанимацию, развернутый блок интенсивной терапии, и если есть все аппаратурное обеспечение, объясняет кардиолог. В случае с протоиереем Чаплиным – спаси его было абсолютно невозможно.

«Если бы он вовремя обратился к врачу, то можно было бы решить это самым простым способом: сделать ангиопластику со стентированием (хирургическое восстановление кровотока, – прим. ред.). Смерти таких молодых людей, а 51 год с точки зрения кардиолога - молодой возраст, для нас самые обидные, потому что спасти такого человека не составляет большого технического труда», – рассказывает Беленков.

Это обычная внутрисосудистая операция, поясняет кардиолог, которая в России делается десятки тысяч раз в год. Но для этого нужно только одно: пациент должен прийти к врачу. Беленков отмечает, что по современным концепциям мужчина должен начинать знакомиться с кардиологом уже в 35 лет.

Ранее кардиолог Симон Мацкеплишвили в комментарии газете ВЗГЛЯД объяснил причины остановки сердца у людей, которые не жаловались на здоровье.