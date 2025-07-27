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Лидер оппозиции Британии поддержала закрытие отеля для мигрантов
Консерватор Кеми Бэйднок выступила с призывом к властям закрыть отель для мигрантов в Эппинге после серии протестов и инцидента с беженцем.
Лидер оппозиционной Консервативной партии Британии Кеми Бэйднок заявила, что поддерживает немедленное закрытие отеля в городе Эппинг, где размещают нелегальных мигрантов, передает ТАСС. В интервью Sky News она подчеркнула: «Да, я согласна [с тем, что отель необходимо закрыть]. Люди имеют законное право на протест».
Бэйднок отметила, что в город приезжают провокаторы, пытаясь усилить напряженность, однако сами протестующие ясно выразили свою позицию. Она добавила, что причиной возмущения стало преступление, совершённое одним из постояльцев отеля. По мнению политика, власти должны ускорить рассмотрение заявок на убежище и добиться сокращения числа нелегальных мигрантов.
Протесты в Эппинге начались после того, как 38-летний беженец из Эфиопии, проживающий в отеле, был обвинен в сексуальных домогательствах к 14-летней девочке. Жители города в течение нескольких дней требовали закрытия отеля, где размещены мигранты. В ходе протестов задержали 18 человек, 7 из них предъявлены обвинения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, власти города Эппинг решили обратиться к правительству Британии с требованием закрыть два отеля, в которых размещают мигрантов после массовых протестов местных жителей.