Подозреваемый в убийстве ростовского депутата покончил с собой

Найдено тело подозреваемого в убийстве депутата Законодательного собрания Ростовской области Андрея Алабушева и его супруги, вероятно, мужчина покончил с собой, сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

«Следователями в ходе осмотра места происшествия обнаружено тело подозреваемого в совершении убийства. Им оказался 38-летний местный житель. По предварительным данным, мужчина после совершения преступления свел счеты с жизнью», – сказала Петренко, слова которой приводятся на сайте СК.

Мотивом преступления она назвала «личные неприязненные отношения между подозреваемым и погибшим».

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин для более оперативного расследования убийства направил в Ростовскую область криминалистов из центрального аппарата ведомства и окружного главка.

Депутат Законодательного собрания Ростовской области Андрей Алабушев и его жена были найдены убитыми в собственном доме 28 января.

Алабушев – депутат регионального парламента VI созыва, член фракции «Единая Россия». Работал в комитете по аграрной политике, природопользованию, земельным отношениям и делам казачества. Директор Всероссийского научно-исследовательского института зерновых культур им. Калиниченко.