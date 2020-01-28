Депутат заксобрания Ростовской области найден убитым

Депутат Законодательного собрания Ростовской области Андрей Алабушев найден убитым в доме, сообщил источник.

«Двух человек нашли мертвыми в домовладении в Зернограде (Ростовская область), в том числе Алабушева», – передает ТАСС слова источника.

Информацию подтверждает также источник «Интерфакса», который утверждает, что он и его супруга найдены с огнестрельными ранениями. Их тела найдены в Зерноградском районе.