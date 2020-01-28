Глава МИД Китая отчитался перед ВОЗ о борьбе с коронавирусом

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28 января, вторник  |  Последнее обновление — 08:35  |  vz.ru
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Украина рано радуется виртуальным поставкам газа из Польши

Сезон низких цен на газ в Европе украинцы не заметят Фото: REUTERS/Vitaliy Hrabar
Новый оператор украинского национального достояния – газотранспортной системы Украины – радуется старту поставок газа из Польши по виртуальному реверсу. Там уверяют, что теперь смогут покупать через Польшу даже американский СПГ. Чем же эта схема закупки все того же российского газа отличается от той, которой Украина пользовалась предыдущие пять лет?  Подробности...
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Зачем Испания хвастается участием в блокаде Ленинграда

Всего через «Голубую дивизию» прошло порядка 40 тысяч человек. Свое название она получила по цвету рубашек фалангистов, ставших частью их формы Фото: Scherl/Global Look Press
Одна из крупнейших газет Испании решила похвалить знаменитую «Голубую дивизию» за войну против СССР и за участие в блокаде Ленинграда, когда «испанские солдаты проявили свои лучшие качества». Что это – очередная попытка Европы пересмотреть итоги Второй мировой войны или хамская глупость со стороны испанских националистов? Подробности...
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Освобождение Освенцима раскрыло страшные масштабы Холокоста

Освобождение Освенцима стало одним из символов освободительных усилий Советской АрмииФото: Keystone Pictures USA/Zuma/Global Look Press
Ровно 75 лет назад, 27 января 1945 года, части 100-й стрелковой дивизии Первого Украинского фронта освободили город Освенцим и находящийся неподалёку концлагерь. С тех пор слово «Освенцим» стало нарицательным для обозначения крайних проявлений бесчеловечности. Как создавался и функционировал этот лагерь смерти – и как был освобожден? Подробности...
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Как Китаю удалось превзойти Россию в производстве вооружений

По темпам строительства флота Китай опережает все ведущие страны мира, в том числе СШАФото: JASON LEE/Reuters
Впервые за долгое время Китаю удалось добиться превосходства над Россией по объемам производства и продаж оружия. И хотя по экспорту вооружений Россия по-прежнему занимает вторую строчку, Китай в ближайшие годы может потеснить и на этой позиции, наращивая свое присутствие на рынках Африки и Латинской Америки. За счет чего Поднебесной удалось совершить такой рывок?  Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Мировая «пятерка» может собраться в Москве

Станислав Ткаченко, профессор СПбГУ, эксперт клуба «Валдай»
Когда в трех главных ядерных державах планеты внутриполитические процессы начинают доминировать над вопросами внешней политики, открываются возможности для самых разных инициатив, включая проект создания пятисторонней (США, Китай, Россия, Великобритания, Франция) системы контроля ядерного оружия. Подробности...

Нормальный Киев существует параллельно с ненормальным

Глеб Простаков, журналист
За идиотизмом политиков мы забываем, что значительная часть украинцев абсолютно вменяемы, трезвы в суждениях и в целом мало отличаются от людей из ДНР, ЛНР, Крыма, да и самой России. Подробности...
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В Израиле за комичные куплеты Долгополову может прилететь год тюрьмы

Сергей Мардан, публицист
Современные европейские государства холят и лелеют всякого рода меньшинства. Россия, правда, пошла по особому пути и вместо того, чтобы выпустить закон «о защите чувств и прав гомосексуалистов», выбрала другую группу – верующих. Подробности...
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      Подаренное Эрдоганом зеркало привело Меркель в восторг

      На церемонии открытия немецкого университета в Стамбуле Реджеп Тайип Эрдоган подарил Ангеле Меркель изящное инкрустированное зеркало. Подобные зеркала в дорогой оправе использовались во дворцах султанов и символизируют силу и богатство. Подарок вызвал у канцлера бурные эмоции
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      Путин открыл в Израиле памятник героям блокадного Ленинграда

      Лидеры России и Израиля Владимир Путин и Биньямин Нетаньяху открыли в Иерусалиме монумент «Свеча памяти», посвященный защитникам и жителям блокадного Ленинграда. Памятник, который представляет собой 9-метровую стелу, стал одним из крупнейших мемориалов в еврейском государстве
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          • Создание новых промышленных предприятий

          • Поддержка сельского хозяйства

          • Поддержка малого и среднего бизнеса

          • Развитие транспортной инфраструктуры

          • Развитие наукоемких технологий

          Какая форма правления является наиболее подходящей для России?
          • Президентская

          • Парламентская

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              Глава МИД Китая отчитался перед ВОЗ о борьбе с коронавирусом

              28 января 2020, 08:18

              Текст: Анастасия Воробьева

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              Министр иностранных дел Китая Ван И на встрече с главой Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедросом Аданом Гебрейесусом заявил, что у КНР есть необходимые возможности и ресурсы для победы над вспышкой пневмонии, вызванной новым типом коронавируса.

              «Хочу вас заверить, что у Китая есть возможности, уверенность и ресурсы для скорейшей победы над коронавирусом», – заявил Ван И, передает РИА «Новости».

              При этом Гебрейесус отметил оперативность Китая по выявлению патогена. «С самого начала этой вспышки (пневмонии) Китай немедленно выявил патоген, это было рекордное время, и мы, и международное сообщество высоко это ценим», – сказал глава ВОЗ.

              По последним данным госкомитета здравоохранения КНР, общее число зараженных достигло 4515 человек, из них 106 скончались.

              Газета ВЗГЛЯД рассказывала, откуда берутся смертельные вирусы, что известно о новом китайском вирусе 2019-nCoV и как от него защититься.


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