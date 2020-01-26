В Минздраве рассказали о состоянии госпитализированных в Москве граждан Китая

Госпитализированные из московской гостиницы граждане Китая находятся в удовлетворительном состоянии, признаков осложненного течения ОРВИ и тем более пневмонии у них не наблюдается, сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы.

«Скорая медицинская помощь выезжала на место проживания туристов прежде всего потому, что они прибыли из Китая. Обычно в таких случаях скорая дает консультацию по телефону. Врачи на месте осмотрели всех, предъявлявших жалобы. С учетом повышенного внимания к региону, из которого прибыли туристы, и с целью их дальнейшего наблюдения были госпитализированы семь человек с признаками ОРВИ», – приводит сообщение пресс-службы ведомства ТАСС.

По словам специалистов, все пациенты находятся в удовлетворительном состоянии с минимальными обычными проявлениями респираторного заболевания. Никаких признаков осложненного течения ОРВИ, тем более пневмонии у пациентов нет. Госпитализация проведена как дополнительная мера наблюдения и обследования за состоянием пациентов.

«В настоящее время проводится полный комплекс необходимых лечебно-диагностических мероприятий, вся медицинская помощь оказывается в полном объеме. Угрозы для жизни заболевших и оснований говорить об обострении эпидемиологической ситуации нет», – пояснили в пресс-службе ведомства.

Напомним, в субботу вечером из отеля на севере Москвы госпитализировали семь граждан Китая с высокой температурой. Предварительно им поставлен диагноз ОРВИ. Всех госпитализированных определили в инфекционное отделение.

По данным Минздрава России, на вечер субботы в мире выявлено 1438 заболевших коронавирусом 2019-nCoV (98 % в КНР), из которых 42 закончились летальным исходом.

Коронавирус распространился на приграничные с Россией регионы Китая, проник в Европу, достиг Австралии. Газета ВЗГЛЯД писала о новом китайском вирусе.

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