Появились подробности о госпитализации в Москве граждан Китая

В медицинских службах рассказали подробности о госпитализации граждан Китая с признаками ОРВИ из столичной гостиницы «Арт Москва Войковская».

По словам одного из медиков, семь госпитализированных граждан Китая отправили в инфекционное отделение, где будет установлен точный диагноз, передает ТАСС.

Врачи продолжают осматривать граждан Китая, однако «других [постояльцев гостиницы из числа граждан КНР] не госпитализировали, жалоб у них нет».

По словам очевидца, возле гостиницы находится порядка десяти машин скорой помощи. Сам отель работает в обычном режиме, в гостиницу пускают всех.

«Туристы из Китая приехали в Москву 25 января. Семеро из них сами вызвали скорую помощь из-за температуры. Всего в туристическую группу входят 20 человек», – сообщили в медицинских службах.

Напомним, в субботу вечером из отеля на севере Москвы госпитализировали семь граждан Китая с высокой температурой. Предварительно им поставлен диагноз ОРВИ.

По последним данным, число летальных исходов от пневмонии нового типа в Китае достигло 41, количество заразившихся увеличилось до 1372 человек. При этом власти КНР уже заподозрили в сокрытии истинного числа случаев заражения коронавирусом.

В пятницу власти Франции объявили, что вирус проник в Европу. В субботу уханьский коронавирус достиг Австралии.

Газета ВЗГЛЯД писала о новом китайском вирусе.

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