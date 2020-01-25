Число заболевших новым типом коронавируса в Китае резко возросло

Количество заболевших новым типом коронавируса в Китае увеличилось до 1 тыс. 287 человек, из них 41 человек погиб, говорится в сообщении Государственного комитета по вопросам здравоохранения. Еще 13 тыс. 967 человек находятся под медицинским наблюдением из-за тесного контакта с носителями вируса.

«По состоянию на полночь 24 января, в 29 провинциях и городах было зарегистрировано 1287 подтвержденных случаев заражения пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, из них 237 человек находятся в тяжелом состоянии, 41 человек умер (39 человек в провинции Хубэй, 1 – в провинции Хэбэй, 1 – в провинции Хэйлунцзян)», – приводит сообщение госкомитета КНР по здравоохранению РИА «Новости».

По последним данным, из больниц выписаны 38 пациентов, которые вылечились. В 20 провинциях также зарегистрировано 1965 случаев с подозрением на новый тип коронавируса. Вирус распространился в 30 регионах страны.

Накануне Госкомитет Китая по вопросам здравоохранения сообщал, что от нового вируса в КНР погибли 25 человек, еще 830 человек заразились. При этом власти Китая уже заподозрили в сокрытии истинного числа случаев заражения коронавирусом.

В Пекине и Шанхае объявлен наивысший уровень реагирования на чрезвычайные ситуации. Кроме того, в пятницу власти Франции объявили, что вирус проник в Европу.

Газета ВЗГЛЯД писала о новом китайском вирусе.