Избитого российского туриста нашли в Камбодже

В камбоджийкой провинции Кампонгтхом полицейские нашли туриста из России без документов и со следами побоев, сообщает газета Khmer Times со ссылкой на правоохранительные органы.

27-летний мужчина назвал себя Антоном. По данным полиции, россиянин был похищен двумя согражданами в провинции Кампот. На протяжении двух дней злоумышленники подвергали его физическому насилию, ограбили на 2 тыс. долларов и отобрали мобильный телефон, сообщает ТАСС.

Затем похитители вывезли мужчину в провинцию Кампонгтхом, которая находится на расстоянии более 200 км, и бросили на дороге, испугавшись, что пострадавший скончался. По данным СМИ, сейчас Антон госпитализирован. Официального подтверждения от посольства России в Камбодже пока нет.

Ранее россиянина обнаружили мертвым в бассейне на острове Бали.