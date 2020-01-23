Россиянина обнаружили мертвым в бассейне на острове Бали

В доме в деревне Унгасан на юге острова Бали в бассейне обнаружен мертвым 30-летний гражданин России, сообщило агентство Antara News.

«Основываясь на показаниях свидетеля, погибший выполнял дыхательные упражнения, которые советовали тренеры по серфингу, его часто предупреждали, что такие упражнения нельзя выполнять в бассейне, однако он не обращал внимания», – сказал глава полиции района Южная Кута Юсака Агустинус, РИА «Новости».

По результатам экспертизы было установлено, что смерть россиянина не была насильственной. Друг мужчины, обнаруживший его тело, пытался помочь, однако было поздно.

Ранее россиянин погиб в Таиланде.