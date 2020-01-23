В России значительно сократились продажи автомобилей класса «люкс»

В России продажи автомобилей из сегмента «люкс» сократились в 2019 году на 10,2% по сравнению с предыдущим годом, они составили 1,3 тыс. машин, говорится в исследовании аналитического агентства «Автостат».

«По данным аналитического агентства «Автостат», объем российского рынка новых автомобилей сегмента Luxury за 2019 год составил 1312 единиц. Это на 10,2% меньше, чем в 2018 году (1461 шт.)», – сообщило агентство, передает ТАСС.

Наиболее продаваемым автомобилем в этом сегменте оказался Mercedes-Benz Maybach S-Class (36,6% от всего объема продаж, 480 машин), на втором месте Bentley (319 автомобилей, 24,3% от общего объема), на третьем – Rolls-Royce (192 авто, 14,6% от всего объема).

После этого в списке значатся Lamborghini (142 авто, 10,8%), Maserati (137 машин,10,4%), Ferrari – (32 авто, 2,5%) и Aston Martin (10 машин, 0,8%).

«Большая часть этих роскошных покупок пришлась традиционно на Москву и Московскую область, где суммарно было приобретено 839 автомобилей сегмента «люкс». Обрели «прописку» в Санкт-Петербурге еще 115 таких автомобилей. Среди нестоличных регионов по числу купленных «люксов» лидирует Краснодарский край (55 шт.)», – добавили в «Автостате».

В декабре сообщалось, что несколько мировых производителей автомобилей могут покинуть российский рынок.