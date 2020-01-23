Турция захотела сотрудничать с Россией по разработке месторождений газа у Кипра

Турция заинтересована в сотрудничестве с российской стороной по разработке газовых месторождений у побережья Кипра, заявил «на полях» Всемирного экономического форума в Давосе министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Чавушоглу заявил, что Евросоюз (ЕС) начал применять двойные стандарты в отношении соблюдения прав турко-киприотов на углеводородные запасы острова, передает РИА «Новости».

Он указал, что Анкара предложила ЕС «быть честным посредником до тех пор, пока эта проблема не будет решена».

«ЕС обязан защищать права и киприотов-турок, не только киприотов-греков, но, к сожалению, они проявляли двойные стандарты и лицемерие. В частности, по кипрскому вопросу мы обратились к ЕС и другим субъектам с просьбой найти решение, которое гарантировало бы права киприотов-турок на углеводородные запасы, что все стороны, в том числе и киприоты-греки, категорически отвергли», – сказал министр.

Чавушоглу подчеркнул, что при разработке кипрских месторождений турко-киприоты и греко-киприоты должны работать вместе. Однако этого пока не происходит, а Евросоюз защищает интересы греческой стороны, так как Греция является членом ЕС.

Потому «в отношении таких односторонних действий, как бурение, или эксплуатация, или разведка, я думаю, они должны научиться делиться и работать вместе», отметил министр.

«Турецкая сторона готова к этому. Это также то, что обсуждали президенты Эрдоган и Путин, и в будущем, я думаю, здесь есть место и для сотрудничества между Турцией и Россией», – добавил он.

Ранее стало известно, что ЕС решил ввести санкции против физических и юридических лиц Турции, ответственных за проведение геологоразведочных работ на шельфе Кипра.