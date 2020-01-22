Путин на примере ЛДПР рассказал о рисках перехода к парламентской республике

Российские партии часто связаны с одним конкретным человеком, что отрицательно сказывается на их деятельности, заявил президент Владимир Путин на встрече с представителями общественности Липецкой области.

Отвечая на вопрос одного из участников встречи о возможности перехода России к парламентской республике, Путин заявил, что для эффективного функционирования парламентской республики нужно, чтобы политическая структура имела давнюю историю, например, в Европе некоторые партии существуют столетиями, передает РИА «Новости».

«А у нас, как правило, партия связана с конкретным человеком. Самый яркий пример в нашей стране – Владимир Вольфович Жириновский. Есть Жириновский – есть ЛДПР. Нет Жириновского...», – заявил глава государства, разведя руками.

15 января полпред бывшего правительства в Конституционном и Верховном судах Михаил Барщевский отметил, что увеличение полномочий Госдумы и Совета Федерации, предложенные Путиным, не являются переходом к новой форме правления.