Путин ответил на вопрос о смене формы правления в России

Президент Владимир Путин на встрече с представителями общественности в Липецкой области заявил, что в России не нужно экспериментировать с переходом от президентской к парламентской республике.

Он отметил, что в мире распространены парламентские республики, особенно в Европе, передает ТАСС.

Он вспомнил о примере ФРГ, которая является парламентской республикой, а также Францию – президентскую республику. В мире в целом, сказал Путин, есть разные примеры: в Индии парламентская форма, в США – президентская.

Теоретически это возможно и в России, заметил президент.

«Целесообразно или нет? У каждого свое мнение на этот счет. Я считаю, что нет. Нам лучше не экспериментировать», – добавил Путин.

Он заметил, что в ряде случаев парламентская форма правления «дает сбои», а в России нужна «крепкая президентская власть».

«Я думаю, что для России с ее огромной территорией, с многоконфессиональностью, с большим количеством наций, народов, народностей, проживающих на территории страны - даже не посчитать, кто-то говорит 160, кто-то 190, понимаете, нужна все-таки крепкая президентская власть», – передает слова Путина РИА «Новости».

15 января полпред бывшего правительства в Конституционном и Верховном судах Михаил Барщевский отметил, что увеличение полномочий Госдумы и Совета Федерации, предложенные Путиным, не являются переходом к новой форме правления.

Напомним, после послания началась работа над принятием поправки к Конституции. Изменения будут вынесены на всеобщее голосование. Газета ВЗГЛЯД писала, почему документ принимают в такой короткий срок.