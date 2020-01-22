Названы самые часто эвакуируемые в Москве марки машин

В 2019 году самыми часто эвакуируемыми автомобилями с улиц Москвы были машины марок Volkswagen и Kia, сообщили в ГКУ «Администратор парковочного пространства» (АМПП).

«В минувшем году с московских улиц чаще всего перемещали неправильно припаркованные автомобили Volkswagen и Kia. Авто каждой из этих марок попадали на специализированные стоянки ГКУ «АМПП» по 28 тыс. раз за год. На третьем месте по количеству эвакуаций за нарушение правил парковки машины Hyundai, их перемещали порядка 23 тыс. раз», – уточнили в организации, передает РИА «Новости».

Кроме вышеперечисленных марок, в список самых популярных машин-нарушителей попали Nissan, Mercedes, Skoda, Toyota, BMW и Renault.

«Автомобили, нарушающие правила парковки и оставленные в неположенных местах, создают помехи для другого транспорта и пешеходов, а также могут стать причиной аварий и других происшествий на дорогах. Независимо от того, сколько стоит авто – правила парковки одинаково действуют на всех, поэтому такие машины перемещаются на специализированные стоянки», – заключили в АМПП.

В январе сообщалось, что платные парковки планируется ввести еще на 80 улицах столицы, нововведение планируется ввести с 17 февраля.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД