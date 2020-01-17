В Москве решили открыть платные парковки еще на 80 улицах

На 80 улицах столицы с 17 февраля появятся новые платные парковки. Их разместят в местах, где местным жителям не хватает мест для стоянки, и находятся точки притяжения автомобилистов из других районов и городов. Сообщили в столичном ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» (АМПП).

«Платные парковки в Москве неоднократно доказали свою эффективность как реальный инструмент управления спросом на дефицитный ресурс – пропускную способность городских улиц. Это помогает не только улучшить ситуацию на дорогах, но и облегчает жизнь местным жителям, ведь часто у них нет других возможностей для парковки, кроме прилегающих улиц. В платное парковочное пространство войдут те улицы, которые предлагали местные жители. Также на ряде улиц будут скорректированы тарифы», – сообщили ТАСС в ГКУ АМПП.

Отмечается, что перед принятием решения о нововведениях, специалисты учреждения «тщательно рассмотрели и обсудили все обращения совместно с муниципальными депутатами, а также изучили последние экспертные исследования РЭУ им. Плеханова».

Парковки появятся в районах: Беговой, Внуково, Таганский, Басманный, Головинский, Даниловский, Люблино, Марьина Роща, Митино, Нагатино-Садовники, Новогиреево, Рязанский, Южнопортовый, Соколиная Гора, Северное и Южное Тушино.

На некоторых улицах изменятся парковочные тарифы, в основном в центре города. В некоторых местах тарифы повысятся, а в некоторых понизятся. К примеру, на улицах Верхняя Красносельская и Гаврикова ранее был установлен тариф 60 рублей в час, теперь – 40 рублей в час. Также изменения произойдут на улицах, где граничили высокий и низкий тариф: 200 рублей в час против 60 рублей.

Порядок оплаты стоянки не меняется, как и прежде парковку следует оплатить в течение 5 минут любым удобным способом. С тарифными изменениями можно ознакомиться на информационных ресурсах столичного транспортного комплекса.

Сейчас парковки действуют более чем на 1 тыс. улиц Москвы, обустроено более 80 тыс. парковочных мест. Стоимость одного часа – от 40 до 380 рублей.

В ноябре вице-мэр Москвы Максим Ликсутов сообщил, что столичный Департамент транспорта предложил расширить зоны платных парковок на 13 районов.