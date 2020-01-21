В Петербурге завершилась сессия для педагогов вузов МВД «Точки развития 2.0»

В Петербургском университете МВД состоялась стратегическая проектная сессия «Точки развития 2.0» для педагогов вузов ведомства.

Старт сессии был дан еще в прошлом году, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Больше месяца участники из Санкт-Петербурга, Барнаула, Красноярска и Екатеринбурга в интерактивных формах выстраивали новые принципы работы с молодежью и организации обучения в образовательных организациях.

Проект стратсессии сотрудника Санкт-Петербургского университета МВД России Регины Быковой победил во всероссийском конкурсе молодежных проектов на всероссийском молодежном форуме «Территория смыслов» в июле 2019 года. Поддержал идею и стал наставником проекта начальник университета Александр Травников.

Координаторами и тренерами сессии являлись ведущие специалисты и представители органов внутренних дел, Минобрнауки России, эксперты Государственной думы. Поддержку в организации и проведении мастер-классов оказали Росмолодежь, Агентство стратегических инициатив. Модераторами и консультантами при разработке образовательных проектов выступили представители образовательных организаций Казани, Ленинградской области, Москвы, Санкт-Петербурга, а также члены «Клуба мышления Санкт-Петербурга».

В адрес участников стратегической сессии поступил приветственный адрес от общественного совета при МВД России.

Проект является уникальным в системе образования МВД России, обладает большим педагогическим потенциалом. Образовательный формат стратсессии – платформа для эффективного диалога, выявления, анализа, решения проблем методом проектов, лифт для образовательных инициатив. Методика ее проведения позволяет определить направления развития, сформировать команды для реализации проектов.

Более 300 научно-педагогических работников и сотрудников Санкт-Петербургского университета МВД России приняли участие в стратсессии, которым были представлены лучшие из разработанных проектов, рекомендованные к внедрению в образовательный процесс университета.

На заключительном этапе сессии, с которого начался новый рабочий год, был организован телемост с департаментом государственной политики в сфере высшего образования Минобрнауки России. Начальник отдела стратегического развития высшего образования Елена Шкабура рассказала участникам о возможностях федеральных государственных образовательных стандартов 3++.

Итоги реализации проекта подведены в рамках расширенного заседания ученого совета Санкт-Петербургского университета МВД России.

«Теперь предстоит нелегкая работа по реализации замыслов лучших проектных команд, что поспособствует формированию новой системы образования. Наша основная цель – подготовка и выпуск специалистов органов внутренних дел, способных отвечать на современные вызовы и угрозы, существующие в XXI веке», – отметил начальник университета Александр Травников в своем выступлении.

«Реализация таких проектов по поддержке молодых сотрудников полиции, направленных на повышение качества образования и эффективности подготовки высококвалифицированных кадров в системе МВД России, способствуют реализации государственной молодежной политики», – подчеркнул руководитель Федерального агентства по делам молодежи Александр Бугаев.