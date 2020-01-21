Анонсированы стрельбы из С-400 на полигоне в Астраханской области

В апреле на полигоне Ашулук в Астраханской области пройдут стрельбы из комплексов С-400, сообщили в пресс-службе Западного военного округа.

«В апреле на государственном полигоне Ашулук (Астраханская область) в рамках третьего этапа тактических учений боевые расчеты зенитного ракетного полка объединения проведут боевые стрельбы зенитными управляемыми ракетами по мишеням, имитирующим технические характеристики современных и перспективных средств воздушного нападения вероятного противника», – сказали в ЗВО, передает ТАСС.

В начале января в России прошли совместные учения Черноморского и Северного флотов, в ходе которых прошли пуски гиперзвуковых «Кинжалов» в Черном море. Их пронаблюдал президент Владимир Путин с борта ракетного крейсера Северного флота «Маршал Устинов».