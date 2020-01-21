Завершена экспертиза на вменяемость историка Соколова

Экспертиза, определяющая вменяемость историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки, завершена, сообщил его адвокат Александр Почуев.

«Экспертиза завершена. В ближайшее время защита будет ознакомлена с результатами. Не сомневаемся в том, что Олег Валерьевич признан вменяемым», – сказал Почуев, передает ТАСС.

Ранее Соколов был доставлен в Москву в СИЗО «Бутырка», в декабре он прошел экспертизу в Центр психиатрии Сербского.

Напомним, по версии следствия, Соколов застрелил 24-летнюю Анастасию Ещенко, после чего расчленил труп и попытался избавиться от него, выбросив останки в реку.

Историк признался в убийстве и заявил, что согласен с арестом, а мотивом преступления назвал ссору. По другим данным, Соколов застрелил девушку, когда она спала.