Рабочая группа по Конституции обсудит процедуру общероссийского голосования в ближайшее время

Рабочая группа по Конституции обсудит процедуру общероссийского голосования по поправкам и принципы его организации в ближайшее время, сообщил глава комитета по конституционном законодательтву Андрей Клишас.

«Общероссийское голосование, предусмотренное ст. 2 внесенного президентом проекта закона о поправке к Конституции России, пройдет тогда, когда закон уже будет принят парламентом, причем голосование будет проходить по закону в целом, а не по отдельным его положениям. Рабочая группа в ближайшее время обсудит процедуру голосования и принципы его организации», – сказал Клишас, передает ТАСС.

Ранее стало известно, что рабочая комиссия будет собираться не реже двух раз в неделю.

В рабочей группе по подготовке изменений в Конституцию сообщали, что всероссийское голосование может быть проведено с учетом опыта организации выборов президента. В Госдуме также пояснили, когда пройдет голосование по изменениям.

В понедельник Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект о поправках к Конституции, в котором предлагается закрепить нормы об индексации пенсий, зависимость величины МРОТ от прожиточного минимума, новые требования к кандидатам в президенты и депутатам, и другие изменения.

Глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников заявил, что поправки в Конституцию будут вступать в силу поэтапно.