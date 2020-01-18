Сменился лидер списка самых богатых людей по версии Forbes

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Расцвету Крыма по-прежнему мешает наследие Украины

Крым и Севастополь по-прежнему сложно назвать «типичными» регионами РоссииФото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press
Сделано в Крыму многое, но проблемы остались, и это очень болезненные проблемы. Таков общий вывод недавнего совещания в Ялте, проведенного Владимиром Путиным. Чем может похвастаться полуостров, получивший за последние шесть лет колоссальные инвестиции из федерального бюджета? Каковы его «слабые места»? И почему о ряде его проблем часто говорят как о неразрешимых? Подробности...
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Коммунисты и либералы не захотели величия России

Инициативы президента по поддержке семей с детьми не понравились вечно недовольным несистемщикам и либераламФото: Станислав Красильников/ТАСС
Послание Владимира Путина Федеральному собранию понравилось большинству россиян. Люди отметили — президент говорил о проблемах, которые затрагивают их лично: доходах, поддержке семей, медицине и образовании. Успехи социальной политики Путин напрямую связал с величием страны. Не понравились инициативы президента лишь небольшой группе граждан. Об этом говорится в представленном в пятницу исследовании ВЦИОМ. Подробности...
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Путин решил превратить Россию в «семейную страну»

Поддержка семей с детьми стала главной темой послания президентаФото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Первая часть послания президента Федеральному собранию была адресована скорее не парламенту, а по сути каждой российской семье. Владимир Путин сразу начал свою речь с тревожных цифр о падении рождаемости в России и одной из причин этого прямо назвал бедность. Бедность и демографический спад стали препятствиями на пути политики «сбережения народа». Какие же шаги он наметил для преодоления этих двух зол? Подробности...
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Зачем Польша обвиняет освободителей в провале Варшавского восстания

75 лет назад, 17 января 1945 года советско-польские войска очистили Варшаву от гитлеровцевФото: РИА Новости
Минобороны рассекретило огромный массив документов об освобождении Варшавы. Особый интерес вызывает донесение советского разведчика с позывным «Олег», – опубликованный документ проливает новый свет на трагическую историю Варшавского восстания, утопленного немцами в крови осенью 1944 года. В тот момент Красная армия стояла на подступах к Варшаве, но еще не набралась сил, чтобы помочь восставшим. Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Почему русские не обижаются

Дмитрий Грунюшкин, писатель
Национальность – это нормально. Это естественно. Плохо, когда национальность начинает считать себя нацией, оставаясь национальностью. Подробности...

В послании Путина проявилось его мировоззрение

Сергей Худиев, публицист, богослов
Важны не только сами экономические меры (хотя их значение очень велико), но и то послание обществу, которое стоит за ними: государство осознает, что семья и дети – это огромная ценность, а родительство заслуживает самой решительной поддержки. Подробности...
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Германия начала борьбу за выживание в будущем миропорядке

Василий Федорцев, политолог, германист
То, что сейчас происходит между Берлином и Москвой, – это только первые признаки перемен, и российско-германский диалог, по всей видимости, в новом десятилетии станет более сложным и многогранным. Подробности...
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              Сменился лидер списка самых богатых людей по версии Forbes

              18 января 2020, 13:49

              Текст: Наталья Ануфриева

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              Генеральный директор группы компаний по производству и торговле предметами роскоши LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) Бернар Арно вышел на первое место в списке самых богатых людей мира по версии журнала Forbes.

              По данным издания, состояние 70-летнего Арно и его семьи составляет 117 млрд долларов.

              Руководителю LVMH удалось обогнать главу крупнейшего онлайн- ретейлера Amazon Джеффа Безоса, состояние которого оценивается в 115,6 млрд долларов.

              На третьей строчке расположился основатель компании Microsoft Билл Гейтс (110,6 млрд долларов).

              16 декабря 2019 года Арно впервые возглавил список самых богатых бизнесменов планеты, его состояние за один день выросло на 1,8 млрд долларов, до 109,6 млрд долларов, что позволило ему обогнать Безоса, состояние которого в тот момент оценивалось в 109,5 млрд долларов.

              Однако тогда гендиректор LVMH смог выбиться в лидеры всего на несколько минут.

              В конце декабря Арно был назван Forbes одним из самых удачливых миллиардеров 2019 года: за последние 12 месяцев ему удалось заработать больше, чем другим богатейшим людям мира.

              Доходы Арно за отчетный период составили 40 млрд долларов, к тому моменту его общее состояние увеличилось до 107,7 млрд долларов. Одной из главных причин успеха стало значительное повышение курса акций LVMH.

              Ранее сообщалось, что в России появились два новых долларовых миллиардера.


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