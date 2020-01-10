В России появились два новых долларовых миллиардера

Состояние основателей Veeam Software Ратмира Тимашева и Андрея Баронова превысило 1 млрд долларов. Бизнесмены пополнили список российских долларовых миллиардеров.

Состояние каждого из предпринимателей превысило 1 млрд долларов после того, как американский венчурный фонд Insight Partners заключил соглашение о покупке Veeam Software, пишет Forbes.

Сумма сделки составила 5 млрд долларов. Ожидается, что покупка компании будет завершена в первом квартале 2020 года.

Тимашев и Баронов, согласно имеющимся данным, покинут совет директоров.

Veeam Software разрабатывает программные продукты для резервного копирования данных, их восстановления, защиты, безопасности, облачного хранения. У компании свыше 365 тыс. клиентов в 160 странах мира и офисы в 30 странах мира.

Ранее Forbes опубликовал рейтинг самых успешных российских миллиардеров прошлого десятилетия. На первом месте оказался глава и совладелец компании «Новатэк» Леонид Михельсон. Также Forbes составил список миллиардеров-неудачников.