Forbes составил список миллиардеров-неудачников

Американский журнал Forbes составил списки миллиардеров, которым удалось заработать или, наоборот, потерять больше остальных по итогам последних 12 месяцев.

По данным Forbes, наиболее успешным этот год стал для пятерых миллиардеров, которые суммарно заработали почти 112 млрд долларов.

В список вошли генеральный директор французской группы компаний Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно (заработал 40 млрд долларов, состояние выросло до 107,7 млрд долларов), глава американской корпорации Facebook Марк Цукерберг (22,1 млрд долларов и 72 млрд долларов соответственно), владелец испанской торговой сети Zara Амансио Ортега (+17,3 млрд долларов – до 74,9 млрд долларов), бывший руководитель американской компании Microsoft Стив Балмер (+16,3 млрд долларов – до 53,3 млрд долларов), а также владелец индийского холдинга Reliance Industries Мукеш Амбани (на 16,1 млрд долларов – до 61,4 млрд долларов).

Пять других миллиардеров за последний год потеряли больше остальных. Список «неудачников», по мнению Forbes, возглавил индийский бизнесмен Азим Премжи, который лишился 14,1 млрд долларов. Часть этой суммы предприниматель пожертвовал на благотворительные нужды, его общее состояние снизилось до 7,2 млрд долларов. Второе место занял глава американской компании Amazon Джефф Безос. Общая стоимость его активов вследствие частичного раздела имущества при разводе снизилась на 13,1 млрд долларов – до 109,7 млрд долларов. Согласно оценкам Forbes, Безос остается самым богатым человеком мира.

Индийский предприниматель Субхас Чандра из-за падения курса акций принадлежащих ему компаний потерял 3,4 млрд долларов. Теперь его состояние не превышает 660 млн долларов.

Суммарная стоимость активов одного из основателей американской компании Uber Трэвиса Каланика уменьшилась на 3,1 млрд долларов– до 2,8 млрд долларов. Состояние китайского бизнесмена Яна Чжи сократилось на 3 млрд долларов – до 2,1 млрд долларов.

Ранее Forbes включил основательницу Wildberries Татьяну Бакальчук в список самых заметных новых миллиардеров уходящего года.

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