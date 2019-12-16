Россиянку включили в список самых заметных новых миллиардеров Forbes

Деловой журнал Forbes включил основательницу Wildberries Татьяну Бакальчук в список самых заметных новых миллиардеров уходящего года.

В своем рейтинге американский Forbes выбрал десять новых миллиардеров, большинство из которых сделали себя самостоятельно, использовав предпринимательские навыки для создания своего имени или продукции.

Татьяна Бакальчук – вторая женщина в России, ставшая миллиардером (первой стала президент Inteco Management Елена Батурина). Она открыла интернет-магазин Wildberries в 2004 году, когда находилась в декретном отпуске. За 15 лет проект вырос из онлайн-магазина, перепродающего одежду с немецкого оптового сайта, в одного из крупнейших онлайн-ретейлеров страны, который продает 15 тыс. брендов и привлекает по 2 млн посетителей в день. В 2018 году выручка компании достигла 1,9 млрд долларов рублей выручки.

Татьяна Бакальчук занимает 94-е место в рейтинге «200 самых богатых бизнесменов России по версии Forbes». Ее состояние при составлении рейтинга было оценено в 1 млрд долларов.

Кроме Бакальчук в список вошли производитель комбучи (натуральный ферментированный напиток родом из Китая – прим. ВЗГЛЯД) Джордж Томас Дэйв, основательница Kylie Cosmetics Кайли Дженнер, производитель полезных батончиков Kind Даниэль Любецки, основатель сети закусочных Jimmy John's Джимми Джон Лиото, основатель сети Luckin Coffeе Чарльз Чжэньяо Лу, инвестор Орландо Браво, инвестор Герберт Вертхайм, производитель алкогольного напитка White Claw Энтони фон Мэндл, а также Маккензи Безос, бывшая жена самого богатого бизнесмена мира и основателя интернет-компании Amazon Джеффа Безоса.