Анонсирована поставка ВДВ седьмого батальонного комплекта БМД-4М и БТР-МДМ

Псковское гвардейское соединение ВДВ получит батальонный комплект боевых машин нового поколения, в который входит более 35 единиц БМД-4М и БТР-МДМ «Ракушка»», заявили в Минобороны.

«В соответствии с государственной программой вооружения в январе 2020 года на вооружение Псковского гвардейского соединения Воздушно-десантных войск поступит батальонный комплект боевых машин нового поколения БМД-4М, в который входит более 35 единиц БМД-4М и БТР-МДМ «Ракушка», – передает ТАСС сообщение Минобороны.

17 января состоится передача новой техники одному из десантно-штурмовых батальонов гвардейского десантно- штурмового полка в Пскове. Отмечается, что «это седьмой по счету батальонный комплект» БМД-4М и БТР-МДМ, поступающий на вооружение ВДВ.

Напомним, 9 января в Минобороны сообщили, что в январе 2020 года на вооружение Псковского гвардейского соединения Воздушно-десантных войск поступит седьмой батальонный комплект боевых машин нового поколения.

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