Мутко объяснил отличие нового Госсовета от Совета Федерации

И.о. вице-премьера Виталий Мутко сообщил, что статус Государственного совета будет изменен, он станет частью исполнительной власти.

«Будет изменение по Государственному совету, появится статус у него, уже не просто будет совещательным органом. Не надо путать будет с Советом Федерации – он законодательный орган, а мы <...> это будет совет государственный в структуре исполнительной власти», – заявил Мутко, передает ТАСС.

Он добавил, что сейчас нет дискуссий о возможном упразднении министерств после отставки кабинета министров.

Ранее Мутко рассказал о причинах отставки правительства, которую в среду объявил премьер Дмитрий Медведев.

Напомним, в среду президент Владимир Путин сообщил о необходимости создания новой должности в Совете безопасности России и о том, что эту должность нужно предложить Медведеву.