Мутко дал объяснение отставки правительства

И.о. вице-премьера Виталий Мутко заявил, что отставка российского правительства произошла из-за запроса на изменения.

«Мы посчитали, что это большой вызов, запрос на изменения, надо выходить с новыми подходами», – заявил Мутко на Гайдаровском форуме, передает ТАСС.

По его словам, в четверг состоится заседание правительства, отставка на него не повлияла.

«Я думаю, что какие-то окончательные решения уже будут. Поэтому мы трудимся, исполняем обязанности до последнего, пока не будет сформировано новое правительство», – отметил он.

Нынешнее правительство сделало большую работу по запуску нацпроектов, расселению аварийного жилья и приступило к проблемам обманутых дольщиков, напомнил Мутко.

Он добавил, что отставка правительства не должна повлиять на работу губернаторов.

«Президент поблагодарил за огромную работу, а она была наша общая, и правительства – мы запустили большие проекты, национальные проекты. <...> Вы избранные, вам нужно работать, ваша роль только поднимается, усиливается», – обратился Мутко к присутствующим на форуме главам регионов.

Ранее в среду премьер Дмитрий Медведев заявил, что правительство в полном составе уходит в отставку. Позже президент Владимир Путин сообщил о необходимости создания новой должности в Совете безопасности России и о том, что эту должность нужно предложить Медведеву.