Глава Нафтогаза оказался шокирован осведомленностью Путина по газовым вопросам

Президент России Владимир Путин на переговорах с Украиной по газу показал глубокую осведомленность в деталях, рассказал исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко.

Он отметил, что Путин «сыпал деталями на тему украинско-российских газовых отношений, знал все суммы и ставки», передает РИА «Новости».

Витренко выразил мнение, что такое знание Путиным деталей газовых вопросов показывает важность этой темы для России.

«Мое впечатление о президенте России: он хочет сам разбираться в деталях, хочет показывать себя как человека, который знает, о чем говорит», – сказал топ-менеджер украинской компании.

Он рассказал, что общался с Путиным впервые.

«Я был, честно говоря, немножко в шоке. Не каждый день приходится спорить с Путиным», – заявил Витренко.

По его мнению, Россия была «до последнего против» транзита через украинскую территорию и якобы пыталась помешать Киеву получать от этого доход.

20 декабря Россия и Украина подписали протокол о долгосрочном транзите российского газа через украинскую территорию в Европу с 1 января 2020 года.