Режиссер Сергей Соловьев госпитализирован

Народный артист России, режиссер Сергей Соловьев попал в больницу, заявил источник в окружении кинематографиста.

«Сергей Александрович действительно госпитализирован, в силу возраста его положили в реанимацию. Но опасности для жизни нет, состояние стабильное, в целом все в порядке», – передает ТАСС слова источника.

Сергей Соловьев родился 25 августа 1944 года в городе Кемь. В школьные годы был актером Ленинградского Большого драматического театра им. Горького (БДТ), играл в спектаклях Георгия Товстоногова.

С 1985 года преподает во ВГИКе, профессор. Лауреат Государственной премии СССР (1977, за фильм «Сто дней после детства»), премии Ленинского комсомола (1976), премии «Кинотавр» (1992). Награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2005).