Голунов получил уведомление о возбуждении уголовного дела против полицейских

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От российской экономики в 2020 году ждут большего

2020 год должен стать лучше предыдущего Фото: Сергей Портер/ТАСС
Если 2019 год прошел под знаком сохранения и укрепления макроэкономической стабильности, то в 2020 году, как ожидается, все силы страны будут направлены на ускорение темпов роста российской экономики. Удастся ли в новом году разогреть экономику страны?  Подробности...
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Россиян ждет послание социального характера

Год назад в своем послании Путин обещал помочь многодетным семьям – и слово сдержалФото: Алексей Никольский/РИА «Новости»
В следующую среду уже в 16-й раз Владимир Путин обратится с посланием к Федеральному собранию. В его рамках президент обозначает основные направления развития страны и ставит задачи правительству и парламенту. Но в этом году послание впервые будет озвучено главой государства в начале года. Кроме того, заранее известна одна из основных тем – повышение доходов россиян. Подробности...
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Морские конфликты США и России лишь отдаленно похожи на столкновения холодной войны

Последнее сближение военных кораблей России и США произошло 9 января 2020 годаФото: кадр из видео
В России и США обсуждают очередной опасный инцидент, произошедший между военными кораблями государств. Обе стороны обвиняют друг друга, но в данном случае конфликт явно провоцировали именно американцы. Однако еще несколько десятилетий назад противостояние России и США в море и в воздухе приобретало порой куда большую остроту. Подробности...
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Нидерланды накрыла мода на смерть

Смертельные инъекции стали обычной практикой в Нидерландах Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
Нидерланды стали мировой столицей самоубийств, совершенных с врачебной помощью. Однако за происходящим скрываются злоупотребления на грани криминала и массовые манипуляции статистикой. Практика эвтаназии поставила перед голландским обществом и врачами массу весьма неудобных вопросов – прежде всего этических. Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Антихристианская ненависть стала проявлением свободы слова

Сергей Худиев, публицист, богослов
Человека, в сердце которого, как сказал поэт, «минул последний стыд и все осквернено», легко подчинить. Чтобы сопротивляться диктату, нужны ценности – а у человека, который продал их за подписку на Netflix, их больше нет. Подробности...

Массовая культура не может создать эталонного русского

Сергей Сафронов, Бизнес-консультант
Где найти эталонные образы современных русских людей? В российской культуре бесконечно воспроизводится триада мент – бандит – коммерсант, или другой полюс: интеллигент – алкаш – терпила, и в их единстве уже не обнаружить швов. Подробности...
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Радикальный феминизм вредит прежде всего женщинам

Герман Садулаев, писатель, публицист
На самом деле ультраглобалистам плевать на интересы женщин и на защиту детей. Они хотят разрушить нас изнутри, сократить нашу «популяцию», а оставшихся женщин и мужчин превратить в зависимых и подверженных всем видам манипуляций неврастеников. Подробности...
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              Голунов получил уведомление о возбуждении уголовного дела против полицейских

              13 января 2020, 16:39

              Текст: Анастасия Воробьева

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              Журналист Иван Голунов сообщил о получении уведомления о возбуждении уголовного дела в отношении задержавших его полицейских, с иронией отреагировав на выбор пункта статьи правоохранителями.

              «Следственный комитет прислал официальное уведомление о возбуждении уголовного дела. Того самого, в возбуждении которого суд мне отказал в начале декабря. Письмо датировано 18 декабря (за день до пресс-конференции Путина), канцелярия Следственного комитета зарегистрировала его 25 декабря, а отправила на почту 26 декабря», – написал Голунов в Facebook.

              Он сообщил, что дело возбуждено по пункту «В», части 3, статьи 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий». Журналист уточнил, что пункт «А» данной статьи подразумевает применение насилия или угрозу этого, пункт «Б» – применение оружия или спецсредств, а пункт «В» – причинение тяжких последствий.

              Голунов также отметил, что согласно позиции пленума Верховного суда, тяжкими последствием могут считаться крупные аварии, длительная остановка транспорта или производства, нарушение деятельности организации, причинение значительного ущерба, самоубийство или покушение на самоубийство.

              «Применение насилия – было, незаконное применение спецсредств – было, тяжкие последствия – эээ? Вероятно, следователи думали:
              – Как будем возбуждать?
              – А давай с «тяжкими последствиями», ведь двух генералов уволили!», – предположил он.

              Ранее президент Владимир Путин в рамках большой пресс-конференции рассказал о возбуждении дела. По его словам, из-за этой истории пять сотрудников МВД уволили из органов, «против них против всех возбуждены уголовные дела».

              Напомним, Голунов был задержан 6 июня по обвинению в попытке сбыта наркотиков, однако 11 июня глава МВД Владимир Колокольцев сообщил о прекращении уголовного преследования. После этого два генерала полиции были уволены указом Путина. Также был отстранен глава антинаркотического отдела УВД по ЗАО Москвы.


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