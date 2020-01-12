Трамп призвал власти Ирана «прекратить убийства»

Американский президент Дональд Трамп призвал иранские власти «остановить убийство» участников протестных акций, восстановить в стране доступ к интернету и разрешить СМИ свободно перемещаться по республике.

«Руководителям Ирана – не убивайте протестующих. Вы уже убили и посадили в тюрьму тысячи [человек], мир смотрит. Что более важно, смотрят США», – написал Трамп в своем Twitter.

«Остановите убийство вашего замечательного иранского народа!» – добавил Трамп.

В субботу Трамп поддержал протестующих в Иране на языке фарси. В этот день сотни студентов собрались у здания университета имени Амира Кабира в Тегеране почтить погибших при крушении украинского самолета. Акция переросла в митинг, участников которого разогнала полиция.

По информации Fars, на акции, число участников которой насчитывало до 1 тыс. человек, демонстративно разорвали портрет погибшего в результате американского удара в начале января генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД