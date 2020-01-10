Названы сроки передачи флоту АПЛ «Князь Владимир»

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10 января, пятница  |  Последнее обновление — 10:40  |  vz.ru
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У рекордного роста авиаперевозок есть обратная сторона

Число авиапассажиров в России стремительно растетФото: Егор Алеев/ТАСС
2019 год продемонстрировал резкий рост пассажиропотока в гражданской авиации России. Это происходит в том числе потому, что стоимость авиабилетов за последние годы резко снизилась. У столь бурного развития есть обратная сторона, не самая приятная для авиаперевозчиков – но главное, что резервы для дальнейшего роста еще остаются. Подробности...
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Россия вытесняет США с Ближнего Востока

Во время поездки в Сирию 7 января Владимир Путин посетил в Дамаске мечеть ОмейядовФото: Алексей Дружинин/ТАСС
Все чаще говорят о том, что кризис, начавшийся после убийства генерала Сулеймани, сыграет на руку России, то есть приведет к укреплению позиций нашей страны на Ближнем Востоке. Между тем главный урок нынешнего кризиса не в том, что он даст России, а в том, что во многом именно благодаря мощному присутствию Москвы на Ближнем Востоке убийство в Багдаде не стало выстрелом в Сараево.  Подробности...
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2019-й стал годом демографического парадокса

Срок жизни в России увеличивается – и жизнь пенсионеров становится содержательнейФото: Стоян Васев/ТАСС
Одним из важнейших итогов 2019 года стало существенное повышение продолжительности жизни россиян. Одновременно с этим чиновники бьют тревогу – численность населения страны снова начала снижаться. Откуда же взялась столь парадоксальная ситуация – снижение численности населения, но при этом увеличение его сроков жизни? Подробности...
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В гибели украинского «Боинга» заподозрили неопознанный объект

Иранцы не сразу пошли навстречу в расследовании обстоятельств гибели BoeingФото: Mahmoud Hosseini/Global Look Press
Украинский Boeing 737 мог быть сбит ракетой, выпущенной из ЗРК «Тор» российского производства. Об этом говорят и на Украине, и в США. Но в Вашингтоне уточняют: в действиях Тегерана нет злого умысла, а все случившееся – чистая случайность. Но эксперты считают обстрел пассажирского самолета вблизи аэропорта системой ПВО маловероятным. И выдвигают разные версии катастрофы лайнера. Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Что понимали под свободой те, кто кричал о ней в 90-х

Алексей Алешковский, сценарист
Довольно логично, когда наша свобода заканчивается там, где начинается свобода других, даже если это – свобода гулять по буфету. К сожалению, эту мысль готовы разделить не все, и применять Конституцию некоторым гражданам кажется самым удачным в качестве дышла. Подробности...
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Москва могла бы превратить Сулеймани в американского Скрипаля

Никита Коваленко, политический обозреватель
Сама по себе ситуация с убийством Сулеймани – это, можно сказать, американское дело Скрипаля. Только куда более серьезное. Во-первых, если Россию в отравлении Скрипалей обвинили абсолютно огульно и бездоказательно, то кровь иранского генерала на руках американских военных – факт, которым к тому же во всеуслышанье хвастался Дональд Трамп. Подробности...
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Россия стала примером для подражания

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Россия остальной мир в нокаут отправила сначала с Крымом, а потом с Сирией – все аж дар речи потеряли. Зато теперь у Москвы едва ли не самые удобные и перспективные позиции на международной арене, причем далеко не только по Ближнему Востоку. Подробности...
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    Новая жизнь советских подлодок за рубежом

    Как изменилась Россия за последние 20 лет

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      Как планета встретила новый, 2020 год

      Салютами, фейерверками и гуляньями встретил весь мир новый, 2020 год. Очень ярко это происходило в центре Москвы – но не только там. Фотогалерея газеты ВЗГЛЯД о том, как провели праздник в разных уголках планеты
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      Кремль опубликовал архивные фото к 20-летию Путина у власти

      На сайте Кремля появился архив фотографий и видеороликов, запечатлевших яркие моменты 20-летнего пребывания Владимира Путина на посту президента и премьер-министра с момента, когда он был назначен исполняющим обязанности главы государства. Пока опубликована хроника вплоть до 2004 года – это 600 фото и 100 видео. Чтобы посмотреть все материалы, потребуется два с половиной часа
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          • Нет, зимние каникулы необходимо сделать более короткими

          • У меня не было времени для отдыха

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          • В большей степени хорошим

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          • Очень плохим

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              Названы сроки передачи флоту АПЛ «Князь Владимир»

              10 января 2020, 10:28

              Текст: Дмитрий Зубарев

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              Первая стратегическая атомная подводная лодка (АПЛ) «Князь Владимир» нового класса «Борей-А» будет передана ВМФ до конца января, акт приема-передачи подпишут в ближайшие недели, заявил глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.

              «Акт приема-передачи первой модернизированной стратегической атомной подводной лодки класса «Борей-А» «Князь Владимир» будет подписан в ближайшие недели. Очень надеюсь, что до конца января лодка будет передана флоту и на ней будет поднят Андреевский флаг», – передает РИА «Новости» слова Рахманова.

              Сейчас на вооружении ВМФ России находятся три лодки класса «Борей»: «Юрий Долгорукий», «Александр Невский» и «Владимир Мономах».

              Напомним, «Князь Владимир» прошел государственные испытания, его передача флоту запланирована на ближайшее время.

              30 декабря источник в ОПК сообщил, что передача в состав ВМФ АПЛ «Князь Владимир» переносится на 2020 год.

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