Передачу АПЛ «Князь Владимир» флоту перенесли на 2020 год

Передача в состав ВМФ атомной подводной лодки проекта 955 «Князь Владимир» переносится на 2020 год.

«Князь Владимир» в декабре завершил государственные испытания в море, в ходе которых были выявлены определенные недостатки. Для их устранения требуется время, поэтому сдача корабля флоту сдвигается на 2020 год. Мы надеемся, что это произойдет уже в первом квартале нового года», – сказал собеседник ТАСС в оборонно-промышленном комплексе.

По его словам, «Князь Владимир» может совершить несколько выходов в море перед сдачей в ВМФ. Это зависит от решения государственной комиссии, добавил источник.

Напомним, «Князь Владимир» прошел государственные испытания, его передача флоту запланирована на ближайшее время.

Кроме того, глава «Севмаша» Михаил Будниченко сообщил, что на 2020 год планируется передать в ВМФ еще четыре атомные подлодки.