Кандидат в депутаты Волгоградской облдумы умер после обхода избирательных участков

После обхода избирательных участков в Краснооктябрьском районе Волгограда умер один из кандидатов в депутаты Волгоградской областной думы, сообщил секретарь облизбиркома Анатолий Ярылкин.

«Сегодня случился несчастный случай в Краснооктябрьском районе. Один из кандидатов в депутаты Волгоградской областной думы скончался после посещения с плановым обходом избирательных участков. Обстоятельства сейчас уточняются. Мы выражаем соболезнование родным и близким», – передает ТАСС его слова.

По данным СМИ, скончался 49-летний кандидат от КПРФ полковник запаса Вадим Чистяков.

«Чистяков умер в магазине по пути домой после того, как вышел из избирательного участка», – передает «Интерфакс» слова представителя облизбиркома.

В выборах в Волгоградскую областную думу участвуют 339 кандидатов.