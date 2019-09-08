Стало известно о новых потерях украинских силовиков при похищении Цемаха

Во время похищения экс-командира «ПВО ДНР» Владимира Цемаха в конце июня один украинский спецназовец потерял ногу, сообщили украинские СМИ со ссылкой на источники. Ранее сообщалось о гибели еще одного силовика, участвовавшего в этой «спецоперации».

Один из участников спецоперации заявил, что один силовик пострадал, когда пытался помочь смертельно раненому сержанту 74 ОРБ Александру Колодяжному, сообщает «Страна» со ссылкой на «Радио Свобода».

По его словам, украинские силовики шли практически по минному полю, чтобы вывезти Цемаха.

«Ребята спускались через холм, Саша съезжал на бедре и «сорвал» противопехотную мину. Второй боец подбежал, чтобы оказать ему помощь, и сам тоже подорвался. Мина сработала одновременно у Сашиной головы и ноги второго бойца. В результате Сашу вывозили уже без сознания, а второй боец потерял ногу», – заявил он.

Ранее сообщалось, что в ходе «спецоперации по похищению» Владимира Цемаха погиб украинский военный разведчик.

Цемаха похитили в конце июня. Утверждается, что он якобы является важным свидетелем по делу МН17. Сообщалось, что он включен в обменный список Киева, он был обменен в Россию.